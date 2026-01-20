Haberler

Güney Kore Dışişleri Bakanı Hyun, Türkiye'ye Geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret sırasında Bakan Hakan Fidan ile ikili ticaret, enerji iş birliği ve bölgesel gelişmeler üzerine görüşecek.

(ANKARA) - Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hyun ile yapacağı görüşmede, Türkiye ve Güney Kore arasında artan ikili ticaretin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirecek. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin, Suriye, İran ve diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile görüşecek. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, Koreli mevkidaşı Hyun ile yapacağı görüşmede iki ülke arasında Kore Savaşı yıllarına dayanan tarihi dostluk ışığında gelişen ilişkilerin olumlu ilerleyişinden duyulan memnuniyeti dile getirecek. Türkiye ve Güney Kore arasında özellikle son dönemde ivme kazanan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine değinmesi beklenen Fidan'ın, BM ve MIKTA başta olmak üzere uluslararası platformlardaki çok taraflı iş birliğinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Görüşmede, iki ülke arasında artan ikili ticaretin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi başta olmak üzere özellikle nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında iş birliği imkanlarının ele alınacağı görüşmede Fidan, yapay zeka, çığır açan teknolojiler, yarı-iletkenler, biyo-teknoloji, batarya teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ortak ARGE projelerinin hayata geçirilmesine yönelik fırsatları gündeme getirecek. Görüşmede, Altay Ana Muharebe Tankı Projesi'ndeki iş birliğinden hareketle, savunma sanayii alanında başta insansız hava araçları, denizaltılar, füzeler ve hava savunma sistemleri olmak üzere çeşitli ortak proje imkanları gözden geçirilecek.

Fidan, iki ülke halkları arasındaki kardeşlik bağının turizm alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesinde önemli bir potansiyel barındırdığına dikkat çekecek. Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin, Suriye, İran ve diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulacak görüşmede Fidan'ın Ukrayna, Suriye ve Filistin'in yeniden imarı ile Orta Asya ve Afrika ülkelerindeki iş birliği fırsatlarına değinmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

Ziyaretine giden isimleri tahmin edemezsiniz