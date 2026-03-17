Güney Kore Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin savaş gemisi isteyip istemediği sorusuna kaçamak yanıt

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Meclis oturumunda ABD'nin Orta Doğu'ya savaş gemileri gönderme talebine ilişkin sorulara kaçamak yanıtlar vererek, konunun belirsizliğini korudu. Bakan, askeri güç konuşlandırılması üzerine ABD ile görüşmelerin olup olmadığı hakkında yorum yapmanın kendisi için zor olduğunu belirtti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD'nin Orta Doğu'ya savaş gemileri gönderilmesini resmi olarak talep edip etmediğine dair sorulara kaçamak yanıt vererek, "Bu bir talep olarak değerlendirilebilir de değerlendirilmeyebilir de." ifadesini kullandı.

Yonhap'ın haberine göre, Cho, Meclis oturumunda milletvekillerinin, hükümetin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından bölgeye savaş gemileri gönderilmesi konusunda ABD'den talep alıp almadığı sorusuna kaçamak yanıtlar verdi.

Cho, oturumda yaptığı açıklamada, ABD'den talep alınıp alınmadığı konusunda, "Bu bir talep olarak değerlendirilebilir de değerlendirilmeyebilir de." dedi.

Bölgeye askeri güç gönderilmesi olasılığı konusunda ise Cho, "Askeri güç konuşlandırılması konusunda ABD ile görüşmeler yapılıp yapılmadığına gelince, şu anda bu konuda yorum yapmak benim için zor." dedi.

Cho, konuya ilişkin tutumunu "dışa karşı belli bir belirsizliği korurken, içeride ise anayasa ve ilgili yasalara uygun hareket etmek" olarak nitelendirerek, ulusal çıkarların ve halkın güvenliğini gözetmenin önemini vurguladı.

Gelecek hafta Paris'te düzenlenecek G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edildiğini belirten Cho, daha ayrıntılı görüşmeler yapmak üzere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birebir görüşme yapma olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
