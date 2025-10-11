Güney Kore Dışişleri Bakanı, Kamboçya’da İşkenceyle Öldürülen Öğrenci İçin Endişelendi

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ülkesinin vatandaşı öğrencinin Kamboçya'da işkenceyle öldürülmesine ilişkin Seul Büyükelçisi Khuon Phon Rattanak'ı Bakanlığa çağırarak endişesini iletti.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Cho'nun, Kamboçya Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdığı ve ülke vatandaşlarını hedef alan benzer olayların devamından derin endişe duyduğunu aktardığı bildirildi.

Cho'nun, çevrim içi dolandırıcılıkların tamamen ortadan kaldırılması için acil önlem alınmasını ve Kamboçya'daki Güney Korelilerin güvenliğinin teminine yönelik aktif adımların atılmasını istediği ifade edilen açıklamada, Kamboçya hükümetine makamlarıyla işbirliğini güçlendirmesi, "Kore Masası"nın oluşturulması ve polisler arasında etkin koordinasyon sağlanması için çağrıda bulunduğu belirtildi.

Haberde, temmuz ortasında fuara katılmak üzere Kamboçya'ya giden Güney Koreli öğrencinin, bir hafta sonra ailesinin arandığı, başının belaya girdiği söylenerek 50 milyon won (yaklaşık 35 bin 200 dolar) fidye istendiği ve iki hafta sonra ölü bulunduğu kaydedildi.