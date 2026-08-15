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Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den Kore Yarımadası'nda kalıcı barış çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den Kore Yarımadası'nda kalıcı barış çağrısı
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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kore Yarımadası'nın Japon sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ülkesi ile Kuzey Kore'nin birbirine saygı göstermesini ve gereksiz çatışmalardan kaçınmasını isteyerek, Kore Savaşı'nın resmen sona erdirilmesi ve ateşkesin kalıcı bir barış rejimine dönüştürülmesi için ilgili taraflar arasında diyalog çağrısında bulundu.

SEUL, 15 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkesini ve Kuzey Kore'yi birbirlerine saygı göstermeye, gereksiz çatışmalardan kaçınmaya ve barış içinde bir arada yaşamayı ve karşılıklı büyümeyi sürdürmeye çağırdı.

Lee cumartesi günü Kore Yarımadası'nın Japon sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Kore Savaşı'nın resmen sona erdirilmesi ve Kore Yarımadası'ndaki istikrarsız ateşkesin kalıcı bir barış rejimine dönüştürülmesi için doğrudan ilgili taraflar arasında diyalog çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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