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Güney Kore'den tatbikat azaltma açıklaması

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Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, ABD Başkanı Trump'ın ortak askeri tatbikatları azaltma talimatı sonrası Washington ile yakın istişare içinde olduklarını ve ittifakın güçlü olduğunu belirtti.

Güney Kore hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Seul ile ortak askeri tatbikatların azaltılması yönündeki talimatının ardından Washington ile yakın istişare içinde olduklarını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, Trump'ın bu ülke ile yürütülen ortak askeri tatbikatların önemli ölçüde azaltılması talimatına ilişkin basına açıklamada bulundu.

Güney Kore ile ABD arasındaki güçlü ittifaka dayanarak ortak askeri tatbikat konusunda ABD tarafıyla "yakın istişare" içinde olduklarını belirten Wi, bunun gelecekte de süreceğini ifade etti.

Wi, Seul yönetiminin en başından itibaren Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasına yönelik uluslararası görüşmelere ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine dair çabalara aktif olarak katıldığını da kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 16 Ağustos'taki açıklamasında, hem çok maliyetli olmasını hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkilerini gerekçe göstererek, Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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