Güney Kore'den Suriye'ye 150 Bin Araç Gönderildi

GÜNEY Kore'den son 6 ayda gemilerle getirilip Mersin ve Hatay'daki limanlardan karaya çıkarılan 150 bin sıfır kilometre ve ikinci el araç, Hatay'daki Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük Kapılarından Suriye'ye götürüldü.

Suriye'deki iç karışıklığın sona ermesinin ardından uluslararası transit taşımacılık da hız kazandı. Güney Kore'den son 6 ayda Mersin ve Hatay'daki limanlar üzerinden Suriye'ye Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük Kapılarından 150 bin araç gönderildiği belirtildi. Nakliyeci esnafı artan ticaretin kendilerini de memnun ettiğini söyledi. TIR'larla gümrük kapılarından geçip tampon bölgeye indirilen araçlar, Suriye pazarında satılıyor.

Haber, kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI, (Hatay),