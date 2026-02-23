Güney Kore, Rusya'nın Seul Büyükelçiliği binasına asılan flama için endişelerini iletti

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Seul Büyükelçiliği binasına asılan ve Rusya- Ukrayna Savaşı bağlamında yorumlanan "Zafer bizim olacak" yazılı flamanın "gereksiz gerilimlere yol açabileceği" nedeniyle, endişelerini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 24 Şubat'taki 4. yıl dönümü öncesinde Rusya'nın Seul'deki Büyükelçilik binasına asılan flama, başkentte tartışma konusu oldu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, binanın dış cephesine asılan ve üzerinde Rusça "Zafer bizim olacak" yazan uzun flamanın "Güney Kore vatandaşları ve diğer ülkelerle gereksiz gerilimlere yol açabileceğini" belirterek, Büyükelçiliğe bu konuda endişelerini iletti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada ise flamanın Rusya'nın şubat ayındaki milli bayramlarını kutlama kapsamında asıldığı ve yabancı büyükelçiliklerde flama asmanın "yaygın bir gelenek" olduğu belirtildi.

Flamanın geçici süreyle binanın dışında kalacağı kaydedilen açıklamada, ilgili kutlama etkinliklerinin tamamlanmasının ardından kaldırılmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, flamadaki yazının Rusya tarihindeki birçok farklı gelişmeyle bağlantılı olduğu, tarihi bağlam dikkate alındığında flamanın "kimsenin duygularını incitmeyeceği" savunuldu.