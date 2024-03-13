Üye Girişi
Haberler

Güney Kore'den Lapsekili merhum Kore gazisi Özdemir'in ailesine madalya ve berat gönderildi

Güncelleme:

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2014 yılında vefat eden Kore Savaşı gazisi Mehmet Özdemir'in ailesine Güney Kore'den gönderilen hediyeler teslim edildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2014 yılında vefat eden Kore Savaşı gazisi Mehmet Özdemir'in ailesine Güney Kore'den gönderilen hediyeler teslim edildi.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Ozan Koç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın ve dernek üyeleri, Özdemir ailesine evlerinde ziyarette bulundu.

Mehmet Özdemir'in eşi Elveda ve oğlu Halil Özdemir'le sohbet eden heyet, aileye Güney Kore Konsolosluğu tarafından gönderilen madalya, berat ve heykel hediyesini takdim etti.

Dernek Başkanı Erol Günaydın, gazetecilere, Güney Kore'den gelen hediyeleri aileye teslim ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise "Mehmet ağabeyimiz ilçenin önemli gazilerinden biriydi. Mekanı cennet olsun. Ailesine Allah sağlıklı uzun ömürler versin." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Özdemir Güney Kore Çanakkale Kore Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir? Dilek Bektaş kimdir? Memleket Partisi Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Dilek Bektaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir? DEM Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici kimdir? DEM Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Edremit adayı Rabia Başak Koç kimdir? Caner Karahan kimdir? Memleket Partisi Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Caner Karahan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çatak adayı Reşat Eraslan kimdir? DEM Parti Van Çaldıran Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çaldıran adayı Hatice Atabay Gündoğdu kimdir? Orhan Nazif Serçinoğlu kimdir? Memleket Partisi Aydın İncirliova Belediye Başkan Adayı Orhan Nazif Serçinoğlu kaç yaşında, nereli? Burhan Karışık kimdir? CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Burhan Karışık kaç yaşında, nereli? Kadir Bıyık kimdir? MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Başkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Başkale adayı Şengül Polat kimdir? Mehmet Ertaş kimdir? CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Mehmet Ertaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Bahçesaray adayı Remzi Orhan kimdir? Alparslan Kokulu kimdir? MHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Alparslan Kokulu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title