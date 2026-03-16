Güney Kore'den Kuzey Kore'ye "ABD ile diyalog fırsatını kaçırmama" çağrısı

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Kuzey Kore'ye ABD ile diyaloğu yeniden başlatma fırsatını değerlendirme çağrısında bulundu. Hükümetin diyalog için kararlı olduğu belirtildi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Kuzey Kore'ye "ABD ile diyaloğu yeniden başlatma fırsatını kaçırmama" çağrısında bulundu.

???????Yonhap ajansının haberine göre, Chung, Kuzey Kore-ABD arasında diyalog fırsatına ilişkin açıklamada bulundu.

Güney Kore hükümetinin, Kuzey Kore-ABD diyaloğuna ilişkin tutumunun, bunun gerçekleşme olasılığına bağlı olmadığını aktaran Chung, "(Hükümet) Bu görüşmenin mutlaka yapılması gerektiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Chung, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhtemel görüşmeye dair ilgi göstermesiyle ortaya çıkan fırsatı kaçırmamasını umduğunu kaydetti.

Chung'un çağrısı, Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok'un 13 Mart'ta Trump ile Washington'daki görüşmesinin ardından geldi.

Güney Kore Başbakanı Kim, Trump'ın görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un diyalog kurmak isteyip istemediğini merak ettiğini ve muhtemel görüşmeye dair "iyi bir şey" yorumunda bulunduğunu belirtmişti.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de, üçüncüsü Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arası sınır köyü Panmunjom'da 3 kez görüşmüştü.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
