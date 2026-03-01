Haberler

Güney Kore: Kuzey Kore, Rusya'ya yaklaşık 33 bin konteyner askeri malzeme sevk etti

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Rusya'ya 33 bin konteyner silah ve askeri malzeme gönderdiğini öne sürdü. Rapor, bu malzemelerin arasında top mermileri, tanksavar füzeleri ve balistik füzelerin yer aldığını belirtiyor.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya destek kapsamında yaklaşık 33 bin konteyner silah ve askeri malzeme gönderdiğini iddia etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansınca (DIA) hazırlanan raporda Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah ve askeri malzeme gönderdiği öne sürüldü.

Rusya'ya sevk edilen yaklaşık 33 bin konteynerin içinde 15 milyon civarında top mermisinin yanı sıra tanksavar füzeleri ve kısa menzilli balistik füzeler gibi çeşitli silahların da yer aldığı iddia edildi.

Kuzey Kore'nin nakliyatlar için Rajin Tersanesi'ni kullandığı tahmin ediliyor.

DIA, 2025'te de Kuzey Kore'nin, Rusya'ya yaklaşık 28 bin konteyner dolusu silah ve top mermisi gönderdiğini öne sürmüştü.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

