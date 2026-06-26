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Güney Kore, "K-Lucas" kamikaze İHA sistemini sahaya sürmeyi planlıyor

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Güney Kore, insansız silah sistemlerini güçlendirmek için uzun menzilli kamikaze İHA 'K-Lucas'ı sahaya sürmeyi hızlandıracak. Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, modern savaşta stratejik kullanım ve Kuzey Kore tehdidine karşı İHA savaşçıları ordusu kurulacağını açıkladı.

Güney Kore'nin, insansız silah sistemlerini güçlendirmek amacıyla "K-Lucas" adı verilen uzun menzilli kamikaze insansız hava aracını (İHA) sahaya sürmeyi hızlandıracağı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, kamikaze İHA'yı sahaya sürme planına ilişkin açıklama yaptı.

Ahn, "Modern savaşta stratejik olarak kullanılabilen Kore tarzı uzun menzilli seyir mühimmatı K-Lucas'ın sahaya sürülmesini hızlandıracağız." ifadesini kullandı.

Büyük sayılarda düşük maliyetli İHA'ların kullanıldığına ve bunun savaşın doğasını kökten değiştirdiğine dikkati çeken Ahn, Kuzey Kore'nin İHA kabiliyetlerini geliştirmeyi sürdürdüğünü, bu durumun orduya, kritik altyapılara ve sivil tesislere yönelik tehditleri artırdığını vurguladı.

Ahn, tüm askerlerin İHA kullanabilmesini hedefleyen, 500 bin kişilik "İHA savaşçılarının" bulunacağı ordu oluşturma planını da teyit etti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
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