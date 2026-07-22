Güney Kore, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na gemi konuşlandırılmasını talep ettiği iddialarını reddetti

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, ABD'nin Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi gönderilmesini talep ettiğine ilişkin medyada yer alan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre açıklamada, ABD'nin Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi gönderilmesini talep ettiği iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "(Hükümet) Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına pratik katkıda bulunmanın yollarını kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore merkezli Dong-A Ilbo gazetesinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Güney Kore'den Hürmüz'e savaş gemisi konumlandırmasını talep ettiğine ilişkin iddialar yer almıştı.