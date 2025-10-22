Güney Kore'deki Veri Merkezinde Yangın: Hizmetlerin Yüzde 59,8'i Yeniden Faaliyete Geçti

Güney Kore'de devletin çevrim içi hizmet altyapısından sorumlu veri merkezi olan Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'nde (NIRS) 26 Eylül'de çıkan yangından etkilenen hizmetlerin yüzde 59,8'inin yeniden faaliyete geçirildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Merkezi'nden, geçen ay NIRS'te çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

Yangından zarar gören 709 çevrim içi kamu hizmetinden 424'ünün devreye alındığı belirtilen açıklamada, toplam hizmetlerin yüzde 59,8'inin onarımının sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca kullanıcı sayısı ve etki düzeyine göre "yüksek öncelikli" olarak sınıflandırılan 40 kritik hizmetten 32'sinin yeniden faaliyete geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Yangın, lityum iyon pilin patlamasıyla başlamıştı

Güney Kore'de 26 Eylül'de Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'nin sunucu odasında lityum iyon pilin patlamasıyla başlayan yangın, bataryalar ve sunucuların hasar görmesine yol açmış, yaklaşık 700 çevrim içi kamu hizmetini felç etmişti. Yangın, ertesi gün tamamen söndürülmüştü.

Yangın sonrası mobil kimlik sistemi ve çevrim içi posta hizmetleri gibi bazı kamu hizmetleri günlerce kullanılamamıştı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) de çevrim içi kamu hizmetlerinde yaşanan kesintiden faydalanabilecek olası siber saldırılara karşı ülkenin siber alarm seviyesini ikinci kademeye yükseltmişti.

Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi, yaklaşık 1600 kamu hizmetini yönetiyor ve Daejeon'daki merkezine ek olarak Gwangju ve Daegu kentlerinde de tesisleri bulunuyor.