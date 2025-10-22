Haberler

Güney Kore'deki Veri Merkezinde Yangın: Hizmetlerin Yüzde 59,8'i Yeniden Faaliyete Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'nde çıkan yangın sonrası etkilenen 709 çevrim içi kamu hizmetinden 424'ü devreye alındı. Yangın, lityum iyon pilin patlamasıyla başlamıştı ve yaklaşık 700 hizmetin kesintiye uğramasına neden oldu.

Güney Kore'de devletin çevrim içi hizmet altyapısından sorumlu veri merkezi olan Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'nde (NIRS) 26 Eylül'de çıkan yangından etkilenen hizmetlerin yüzde 59,8'inin yeniden faaliyete geçirildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Merkezi'nden, geçen ay NIRS'te çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

Yangından zarar gören 709 çevrim içi kamu hizmetinden 424'ünün devreye alındığı belirtilen açıklamada, toplam hizmetlerin yüzde 59,8'inin onarımının sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca kullanıcı sayısı ve etki düzeyine göre "yüksek öncelikli" olarak sınıflandırılan 40 kritik hizmetten 32'sinin yeniden faaliyete geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Yangın, lityum iyon pilin patlamasıyla başlamıştı

Güney Kore'de 26 Eylül'de Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'nin sunucu odasında lityum iyon pilin patlamasıyla başlayan yangın, bataryalar ve sunucuların hasar görmesine yol açmış, yaklaşık 700 çevrim içi kamu hizmetini felç etmişti. Yangın, ertesi gün tamamen söndürülmüştü.

Yangın sonrası mobil kimlik sistemi ve çevrim içi posta hizmetleri gibi bazı kamu hizmetleri günlerce kullanılamamıştı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) de çevrim içi kamu hizmetlerinde yaşanan kesintiden faydalanabilecek olası siber saldırılara karşı ülkenin siber alarm seviyesini ikinci kademeye yükseltmişti.

Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi, yaklaşık 1600 kamu hizmetini yönetiyor ve Daejeon'daki merkezine ek olarak Gwangju ve Daegu kentlerinde de tesisleri bulunuyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.