Albüm: Çin'in Güney Kore'ye Gönderdiği Dev Panda Ai Bao Bir Yavru Dünyaya Getirdi
Çin'in Güney Kore'ye gönderdiği Ai Bao adlı dev panda, Everland Hayvanat Bahçesi'nde dişi bir yavru dünyaya getirdi. Ai Bao ve eşi Le Bao, 2016'dan beri burada yaşıyor.
SEUL, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Güney Kore'ye gönderdiği Ai Boa adlı dev panda, dişi bir yavru dünyaya getirdi.
Ai Bao yeni doğan yavrunun babası Le Bao ile birlikte 2016 yılında Çin'den Güney Kore'ye nakledilmişti. Çift, o tarihten bu yana ülkenin Gyeonggi eyaletinde bulunan Everland Hayvanat Bahçesi'nde yaşamını sürdürüyor.
Kaynak: Xinhua