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Güney Kore'de Sıcak Hava Dalgası: 21 Can Kaybı

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Güney Kore'de etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı. Mayıs ortasından bu yana 2 bin 441 kişi sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere başvurdu. Yangsan'da 42 dereceyle rekor kırılırken, Daegu'da 40,9 derece ile 1942'den bu yana en yüksek sıcaklık ölçüldü.

Güney Kore, aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı.

Yonhap'ın haberine göre, ülke genelinin büyük bölümünde aşırı sıcak uyarıları yürürlükte kalırken, sağlık sorunları da artıyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından (KDCA) yapılan açıklamada, mayıs ortasından bu yana toplam 2 bin 441 kişinin sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu yıl aşırı sıcaklıklara bağlı olarak 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceye ulaşmasıyla ülke rekoru kırılmıştı.

Daegu kentinde ise hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaşmasıyla 1942'den bu yana ilk kez 40 derece eşiği aşılmıştı.

Kaynak: AA
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