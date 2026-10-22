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Güney Kore'de muhalefet, Devlet Başkanı Lee'nin Gemini'ye danışmasını eleştirdi

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Güney Kore'de ana muhalefet PPP, Lee'nin soruşturma kurumu başkanlarının kabine toplantılarına katılımına dair tutumunu savunmak için Gemini'ye başvurmasına tepki gösterdi. Milletvekilleri yapay zeka yanıtlarıyla Lee'yi eleştirdi; Kim Jae-won siyasi müdahale uyarısını aktardı.

Güney Kore'de ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekilleri, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un soruşturma kurumu başkanlarının kabine toplantılarına katılımına yönelik tutumunu savunmak için Google'ın yapay zeka modeli Gemini'ye başvurmasına tepki göstererek, aynı yapay zeka aracından aldıkları yanıtlarla Lee'nin tutumunu eleştirdi.

The Chosun Daily gazetesinin haberine göre, ana muhalefetteki PPP milletvekilleri, Lee'nin soruşturma kurumlarının başkanlarının kabine toplantılarına katılımını savunmak için yapay zeka aracı Gemini'ye başvurmasını eleştirdi.

PPP Yüksek Konsey Üyesi Kim Jae-won, parti toplantısında yaptığı konuşmada, Gemini ile yaptığı 3 dakikalık konuşmanın ses kaydını dinletti.

Kim'in bir soruşturma kurumu başkanının üst düzey yetkililerle kabine toplantısına katılmasının bu kurumların bağımsızlığına yönelik kamuoyu güvenini zedeleyip zedelemeyeceğini sorması üzerine Gemini, bu durumun siyasi müdahale algısı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Daha sonra Kim, Lee'nin ülkeyi yapay zekaya danışarak yönetmesi halinde Gemini'nin devlet başkanı olup olmaması gerektiğini sordu. Gemini ise yapay zeka teknolojilerinin ülke yönetiminin yerini alamayacağını ve sorumluluk gerektiren kararlar veremeyeceğini belirtti.

Kim, "Başkan Lee Jae Myung, Gemini'yi bu konunun içine çekerek asılsız iddialarını sanki gerçekmiş gibi çarpıtmayı derhal bırakmalı." dedi.

PPP Genel Başkanı Jang Dong-hyeok da Gemini'ye Lee'nin yargılanmasına ilişkin soru yönelttiğini ve yargılamanın yeniden başlaması gerektiği yönünde bir yanıt aldığını belirtti.

PPP milletvekili Na Kyung-won, katıldığı radyo programında yaptığı açıklamada, yapay zeka programlarının yanıtlarının kullanıcıların sorularını ifade etme biçiminden etkilenebileceğini belirterek, Lee'nin istediği yanıtı almak için sorusunu yönlendirmiş olabileceğini öne sürdü.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, dün, soruşturma kurumu başkanının kabine toplantılarına katılmasını destekleyen tutumuna ilişkin Gemini'nin verdiği yanıtı ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden paylaşmıştı.

Lee'nin devlet işlerine ilişkin konularda yapay zekaya danışması tartışmaya neden oldu.

Kaynak: AA
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