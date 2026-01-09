Haberler

Güney Kore'de sıkıyönetim davasında yargılanan eski Devlet Başkanı Yoon son duruşmasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'de Aralık 2024'te sıkıyönetim ilan eden eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un davasının son duruşması Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde başladı. Yoon'un yanı sıra, sıkıyönetim sürecine dahil olan diğer sanıkların da son beyanları dinlenecek.

Güney Kore'de Aralık 2024'ten bu yana yargılanan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim davasında son duruşmanın görülmesine başlandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Aralık 2024'te sıkıyönetim ilan etmesinin ardından görevden alınan Yoon'un Şubat 2025'te başlayan dava sürecinde son beyanlar sunuldu.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ndeki duruşma, Yoon'un yanı sıra sıkıyönetim sürecine dahil olmakla suçlanan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, eski Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve diğer beş sanığın da son duruşması olacak.

Ek duruşmanın görülmesine karar verildi

Öte yandan, duruşma, sanıkların avukatlarının savunmasının 10 saati geçmesi dolayısıyla beklenenden uzun sürdü.

Mahkeme, davanın son duruşması olması planlanan oturumda, ek duruşmanın görülmesine karar verdi.

Savcı Cho'nun sanığa yönelik ceza talebinin yanı sıra Yoon'un nihai açıklamalarının da dinleneceği ek duruşmanın 13 Ocak'ta görülmesine hükmedildi.

Özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibinin, Yoon'un davasında idam cezası veya müebbet hapis cezalarından birini talep etmesi bekleniyor.

Hukuk kaynakları, mahkemenin hükmünü şubat başlarında açıklayacağını öngörüyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı