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Osan Hava Üssü'ne İzinsiz Giren 8 Aktivist Gözaltında

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Güney Kore'deki ABD Osan Hava Üssü'ne izinsiz giren 8 öğrenci aktivist gözaltına alındı. Polis, ABD karşıtı slogan atan 6 kişinin yerleşkeye girdiğini, 2 kişinin ise durdurulduğunu bildirdi. Soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'de bulunan ABD'ye ait Osan Hava Üssü'ne izinsiz giren 8 öğrenci aktivist gözaltına alındı.

Yonhap'ın haberine göre, aktivist öğrenciler, başkent Seul'ün yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Pyeongtaek kentinde bulunan Osan Hava Üssü'nün ana giriş kapısından üs yerleşkesine girdi.

Polis, aktivistlerden 6'sının ABD karşıtı sloganlar atarak yerleşkeye girdiğini, diğer 2 kişinin ise girişte durdurulduğunu belirtti.

ABD Kore Kuvvetleri (USFK), aktivistleri olay yerinde gözaltına aldıktan sonra Güney Kore polisine teslim etti.

İzinsiz girişin nedeninin henüz belirlenemediğini söyleyen polis, şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağını aktardı.

Kaynak: AA
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