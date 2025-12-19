Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den "Kuzey ile gerilimi azaltmak için çaba gösterilmesi" çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile gerilimi azaltmak için önleyici çabalar gösterilmesi çağrısında bulunarak, Seul'ün Pyongyang ile güveni yeniden tesis etmesi gerektiğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Dışişleri ve Birleşme bakanlıkları tarafından düzenlenen toplantıda, Kuzey Kore ile ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Lee, "(Seul ve Pyongyang arasındaki) Düşmanlıkları önleyici bir şekilde azaltmak için sabırlı olmalı ve tüm yolları denemeliyiz." ifadesini kullandı.

Kore Savaşı'ndan bu yana iki Kore'nin sınır hattı olan Askeri Sınır Çizgisi'nde (MDL) birbirleriyle karşı karşıya geldiğini belirten Lee, buna rağmen Kuzey'in üç kat dikenli tel inşa etmesi ve buraya bağlanan yolları kesmesini ilk kez gördüklerini aktardı.

Lee, "Geçmişte iki taraf düşmanmış gibi davranırdı ama bugünlerde gerçek düşmanlar oluyoruz gibi hissediyorum." yorumunda bulundu.

Kuzey'in, Güney ile görüşmeyi reddettiğini dile getiren Lee, gerilimleri azaltmak ve güveni yeniden inşa etmek için sabrın şart olduğunu vurguladı.

Koreler arası ilişkiler ince çizgide seyrediyor

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Öte yandan, Güney Kore, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" ağustos başında kaldırırken, Kuzey Kore bu adıma uymamıştı.

Pyongyang yönetimi, bu hoparlörleri kaldırma niyeti olmadığını ifade ederken, Güney Kore ile ilişkileri düzeltme konusunda olumsuz tavır sergiliyor.