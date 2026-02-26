Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore ile Gerilimi Azaltma Çabaları Sürdürülmeli

SEUL, 26 Şubat (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile aralarındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Lee, perşembe günü devlet başkanlığı sekreterleriyle gerçekleştirdiği haftalık toplantıda, "Peşinden gitmemiz gereken değerler barış ve istikrardır. Savaşa ve çatışmaya doğru koşan geçmişten kopmalıyız" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin yorulmadan iletişim kurması, diyaloğu sürdürmesi ve güven ile karşılıklı anlayışı adım adım inşa etmek için işbirliği yapması halinde, yarımadada yapısal barış ve istikrarın eninde sonunda sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua