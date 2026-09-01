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Güney Kore'den Trump-Kim görüşmesi sinyali

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Güney Kore istihbaratı, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki olası bir görüşmenin "her an mümkün olabileceği" değerlendirmesini yaptı.

Güney Kore istihbaratı, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki olası bir görüşmenin "her an mümkün olabileceği" değerlendirmesini yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ulusal Meclis'te istihbarat komitesine verdiği brifing sırasında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Değerlendirmede, "Kuzey Kore-ABD zirvesini (Trump ve Kim arasındaki olası görüşmenin) her an mümkün olarak değerlendirmeliyiz." mesajı verildi.

???????Kuzey Kore ve ABD arasında diyaloğa dair somut bir doğrulama olmadığı aktarılan değerlendirmede, buna rağmen "(Washington ve Pyongyang??????? arasında) diyalog işaretlerinin mevcut olduğu" ifade edildi.

Trump, 19 Ağustos'taki açıklamasında, Kuzey Kore lideri Kim ile iyi anlaştığını kaydederek, bu yıl sonuna doğru kendisiyle görüşebileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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