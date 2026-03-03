Haberler

GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması

Güncelleme:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde mevcut sığınak sayısı 2 bin 500, bu da nüfusun yalnızca yüzde 40-45'ine hizmet verebiliyor. İngiliz üssüne İHA düşmesi sonrası sığınak sayısının artırılacağı ve erken uyarı sisteminin 2026'da aktif olacağı açıklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) mevcut sığınak sayısının 2 bin 500 olduğu ve ancak nüfusun yüzde 40-45'inin ihtiyacını karşılayabileceği bildirildi.

Rum basını, Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üssüne İnsansız Hava Aracı (İHA) düşmesinin ardından ülkedeki sığınak sayısının nüfusun büyük çoğunluğu için yetersiz olması ve kriz dönemlerinde kullanılan erken uyarı sisteminde eksiklerinin bulunmasını tartışmaya açtı.

Tartışmaların ardından basına açıklamada bulunan Rum Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Maria Papa, halihazırda 2 bin 500 sığınağın ülke nüfusunun yüzde 40-45'ine hizmet verecek düzeyde olduğunu belirterek, hem sığınak sayısını artırmak hem de erken uyarı sistemi yerleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

GKRY İçişleri Bakanlığı, olağanüstü durumlar için kullanılan ve henüz çalışmayan erken uyarı sisteminin ise Haziran 2026'da aktif olacağını açıkladı.

Yaklaşık 1 milyon nüfusu barındıran GKRY'de 2024'te 1200 kadar sığınak bulunuyordu.

GKRY'nin bulunan İngiltere'ye bağlı egemen Akrotiri Üssü'ne (Ağrotur) dün İnsansız Hava Aracı (İHA) düşmesi sonucu Limasol'a bağlı üs yakınındaki köy ve kasabalarda yaşanan panik sonrası bölgedeki sivil halk, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun kamplarına tahliye edilmişti.

Olaydan sonra sevk edilen sivil savunma ekiplerinin bölgedeki bekleyişlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
