Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünden zorunlu olmayan personelin ayrılması istendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiltere'ye bağlı egemen Akrotiri??????? Üssü'nden (Ağrotur) zorunlu olmayan personelin ayrılmasının istendiği bildirildi.

GKRY'deki İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı egemen Akrotiri??????? Üssü Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, zorunlu olmayan personelin geçici süreliğine başka bölgelere yönlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın önleyici tedbir olduğu, sadece Akrotiri??????? Üssü'ndeki zorunlu olmayan personeli kapsadığı kaydedildi.

İngiltere'den yapılan açıklamada, insansız hava aracının (İHA) Akrotiri??????? Üssü'ne düştüğü doğrulanarak, buna karşılık verildiği vurgulanmış, Rum yetkililer ise söz konusu İHA'nın İran yapımı olduğunu iddia etmişti.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.