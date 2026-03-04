GKRY'de saldırı ihtimali ve radarlarda görülen iz üzerine alarm verildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) saldırı ihtimali ve radarlarda görülen iz üzerine hava sahasının kapatıldığı belirtildi.

Rum basınında yer alan bilgilere göre, GKRY'de bulunan İngiltere'ye ait askeri üslere saldırı ihtimali ve radarlarda Lübnan yönünden gelen bir objenin izinin görülmesi üzerine, üs bölgelerinde ve ABD'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde alarm verildi.

Olay sonrası Yunanistan tarafından GKRY'ye gönderilen F-16'lar ile İngiliz üslerinden savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.

Bazı gazeteler, Rum hava sahasının alarm sırasında Larnaka bölgesiyle sınırlı kalmak kaydıyla kapatıldığını iddia etti.

GKRY'deki egemen İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) geçen pazartesi insansız hava aracı (İHA) çarpmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.