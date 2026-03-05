Haberler

GKRY'deki İngiliz üssü ve çevresindeki yerleşim yerlerinde güvenlik alarmı verildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssü Akrotiri'de güvenlik alarma geçildi. Sirenler çalarken, sivil yerleşim alanlarında da evlerden çıkılmaması istendi. Alarmın sebebi olarak bölgedeki radarlarda görülen bir obje belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz egemen üssü Akrotiri (Ağrotur) ile çevresindeki yerleşim yerlerinde güvenlik alarmı verilerek sirenlerin çaldığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 23.15'ten itibaren (TSİ 00.15) GKRY'deki İngiltere'ye bağlı Akrotiri Üssü'nde güvenlik alarmı nedeniyle sirenler çaldı.

Güvenlik uyarısının bölgedeki sivil yerleşim yerlerinde de verildiği, sivillerden evlerinden çıkmamalarının istendiği kaydedildi.

Rum basını bölgedeki radarlarda görülen bir obje nedeniyle üs bölgesinde alarm verildiğini iddia etti.

Akrotiri Üssü'ne 2 Mart'ta insansız hava aracı (İHA) çarpmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 926'ya yükseldiğini duyurdu.

