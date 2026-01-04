Haberler

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki güney meselesine ilişkin konferans düzenlenmesi çağrısı memnuniyetle karşılandı

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki güney meselesine dair düzenlenmesi planlanan konferansı memnuniyetle karşıladı. GGK, diyalog yoluyla sorunların çözümünü desteklediklerini vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Suudi Arabistan'ın Yemen'deki güney meselesine ilişkin başkent Riyad'da kapsamlı bir konferans yapılması çağrısını memnuniyetle karşıladı.

GGK'den yapılan yazılı açıklamada, bu çağrının "Riyad'ın başta güney meselesi olmak üzere siyasi meselelerin ele alınmasında akılcı bir seçenek olarak diyaloğu desteklediğini gösteren önemli bir adım" olduğu belirtildi.

Bu çağrının GGK'nin "kuruluşundan bu yana benimsediği ve anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğu tek araç olarak gören yaklaşımın bir yansıması" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Suudi Arabistan'ın çağrısının, 2 Ocak 2026'da yayımladıkları siyasi bildirinin içeriğiyle ve güney halkının meselesine adil bir çözüm sunacak ciddi bölgesel ve uluslararası himaye sağlamaya yönelik çabalarıyla örtüştüğü" kaydedildi.

Açıklamada, "ciddi bir diyaloğun, güney halkının iradesinin tanınmasından başlaması, açık bir zaman çerçevesine ve tam uluslararası güvencelere dayanması gerektiği" vurgulandı.

Cuma günü duyurulan Yemen'in güneyinin kuzeyden ayrılmasına ilişkin halk oylaması yapılması konusundaki ısrarını sürdüren GGK, "Özgür bir halk oylamasının, gelecekteki her türlü siyasi öneri veya çözümün nihai belirleyicisi olacağını" kaydetti.

GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, GGK'ye ait "Aden Al-Mustaqila" televizyonundan yaptığı açıklamada, "Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda" iki yıllık bir geçiş süreci başlattıklarını duyurmuştu.

Zübeydi, GGK'nin Yemen'in güneyinde güvenlik ve yönetimi üstlenerek "terörizm, kaçakçılık ve kaos ortamının büyük ölçüde sona erdirildiğini" ve bunun "Güney Yemen halkının devletini yeniden kurma hedefi doğrultusunda atılmış sorumlu bir adım" olduğunu ileri sürmüştü.

GGK Başkanı, geçiş sürecinin sonunda uluslararası gözlemcilerin katılımıyla barışçıl ve şeffaf bir halk oylaması yoluyla Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanmasının öngörüldüğünü söylemişti.

