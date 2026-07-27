Vietnamlı gemi kazasında kurtarılan sayısı 46'ya yükseldi

SANSHA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nde Nansha Adaları sularındaki Yongshu Resifi yakınlarında batan Vietnam gemisinden sağ kurtarılanların sayısı, pazar günü saat 21.00 itibarıyla Vietnam tarafınca kurtarılan 1 kişiyle birlikte 46'ya yükseldi.

Çin'in güneyindeki Sansha kenti yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Çinli kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan 41 kişi saat 20.05'te Çin'e ait Nanhai Jiu 115 kurtarma gemisinden cankurtaran botlarıyla gruplar halinde Vietnam donanma gemisi Truong SA-01'e nakledildi. Kurtarılan diğer 4 mürettebatın ise pazartesi günü teslim edilmesi planlanıyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığına bağlı Nanhai Kurtarma Bürosu tarafından işletilen Nanhai Jiu 115 adlı kurtarma gemisi, cumartesi günü saat 18.23 sularında zor durumdaki bir gemiden ateşlendiği düşünülen paraşütlü işaret fişeğini tespit etmişti. Kurtarma gemisi, açık denizde içinde çok sayıda kişinin bulunduğu cankurtaran botuna yaklaştı. Kıyafetlerini sallayarak yardım çağrısında bulunan kişiler kurtarma gemisi tarafından tahliye edildi.

Sansha deniz arama kurtarma yetkililerine göre 69,9 metre uzunluğa ve 10,8 metre genişliğe sahip olan Vietnam bandıralı Khoi Nguyen 18 adlı gemide kaza anında 62 kişi bulunuyordu. Kurtarılanların tamamının Vietnam uyruklu olduğu bildirildi.

Çin'e ait altı gemi ile bir kurtarma helikopteri ve yedi Vietnam gemisi olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua