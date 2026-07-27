Haberler

Vietnamlı gemi kazasında kurtarılan sayısı 46'ya yükseldi

Vietnamlı gemi kazasında kurtarılan sayısı 46'ya yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SANSHA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nde Nansha Adaları sularındaki Yongshu Resifi yakınlarında batan Vietnam gemisinden sağ kurtarılanların sayısı, pazar günü saat 21.00 itibarıyla Vietnam tarafınca kurtarılan 1 kişiyle birlikte 46'ya yükseldi.

SANSHA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nde Nansha Adaları sularındaki Yongshu Resifi yakınlarında batan Vietnam gemisinden sağ kurtarılanların sayısı, pazar günü saat 21.00 itibarıyla Vietnam tarafınca kurtarılan 1 kişiyle birlikte 46'ya yükseldi.

Çin'in güneyindeki Sansha kenti yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Çinli kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan 41 kişi saat 20.05'te Çin'e ait Nanhai Jiu 115 kurtarma gemisinden cankurtaran botlarıyla gruplar halinde Vietnam donanma gemisi Truong SA-01'e nakledildi. Kurtarılan diğer 4 mürettebatın ise pazartesi günü teslim edilmesi planlanıyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığına bağlı Nanhai Kurtarma Bürosu tarafından işletilen Nanhai Jiu 115 adlı kurtarma gemisi, cumartesi günü saat 18.23 sularında zor durumdaki bir gemiden ateşlendiği düşünülen paraşütlü işaret fişeğini tespit etmişti. Kurtarma gemisi, açık denizde içinde çok sayıda kişinin bulunduğu cankurtaran botuna yaklaştı. Kıyafetlerini sallayarak yardım çağrısında bulunan kişiler kurtarma gemisi tarafından tahliye edildi.

Sansha deniz arama kurtarma yetkililerine göre 69,9 metre uzunluğa ve 10,8 metre genişliğe sahip olan Vietnam bandıralı Khoi Nguyen 18 adlı gemide kaza anında 62 kişi bulunuyordu. Kurtarılanların tamamının Vietnam uyruklu olduğu bildirildi.

Çin'e ait altı gemi ile bir kurtarma helikopteri ve yedi Vietnam gemisi olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı

Ahbap'a 4. dalga! Her şeyi başlatan ünlü iş insanı da gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'nin gözü bu dosyada! Bu sabah 18 kişi daha gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı
Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı

Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı

Dev marka sessiz sedasız çöktü! 136 restoranın tamamı tarih oldu
İstanbul'a hayran kalmıştı! Bursa'da da gözler yine onun üzerindeydi

İstanbul'a hayran kalmıştı! Bursa'da da gözler yine onun üzerindeydi
Bahçeli'den Filenin Sultanları'na tebrik

Bahçeli’den Filenin Sultanları’na tebrik: Bir kez daha...
Almanya'da alarm veren anket! Halkın yüzde 70'i orduya güvenmiyor

Ülke şokta! Anketten çıkan sonuç hükümeti kara kara düşündürecek
Tüm şehir heyecanla bekliyor! Çorum'a 20 milyon Euro'luk yıldız

Tüm şehir heyecanla bekliyor! Çorum'a 20 milyon Euro'luk yıldız