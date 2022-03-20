Güney Avustralya'daki eyalet seçimlerini İşçi Partisi kazandı

Güney Avustralya (SA) eyaletinde dün yapılan seçimlerde, 47 sandalyeli eyalet parlamentosunda 26 milletvekili çıkartmayı garantileyen ana muhalefetteki İşçi Partisi seçimlerden zaferle çıktı.

SA Eyalet Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, 1 milyon 226 bin 719 kayıtlı seçmenin bulunduğu eyalette kullanılan oyların yüzde 40,4'ünü almayı başaran İşçi Partisi, 26 milletvekilini garantilemesinin ardından seçimleri kazandığını ilan etti.

Eyalette seçime katılan siyasi partilerin 47 sandalyenin bulunduğu eyalet parlamentosunda tek başına iktidara gelebilmeleri için en az 24 milletvekili kazanması gerekiyordu.

Oyların tamamının sayılması durumunda seçimi kazandığı kesinleşen İşçi Partisinin 28, seçimlerden yenilgiyle ayrılan iktidardaki Ulusal-Liberal Parti koalisyon hükümetinin 14, bağımsızların 5 milletvekili kazanması bekleniyor.

Eyaletin yeni başbakanı Peter Malinauskas olacak

Seçimleri kazanan İşçi Partisinin lideri Peter Malinauskas, resmi sonuçların açıklanmasının ardından önümüzdeki haftalarda Ulusal-Liberal Parti koalisyon hükümetinin başbakanı Steven Marshall'dan görevi devralacak.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'dan Avustralya'ya kaçan Litvanyalı ve Macaristan kökenli mültecilerin torunu olan Peter Malinauskas, eyaletin 47. başbakanı olarak 3 yıl süreyle görev yapacak.

Evli ve 3 çocuk babası 41 yaşındaki Malinauskas, Adelaide Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.