28 yaşındaki Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, konserde hayatını kaybetti

Güney Afrikalı ünlü rapçi Costa Titch, Johannesburg'da düzenlenen bir müzik festivalinde, konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki rapçinin kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) düzenlenen Ultra Müzik Festivali'nde sahne alan Costa Titch, konser sırasında iki kere baygınlık geçirdikten sonra fenalaştı. Titch, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Costa Titch'in ailesinden yapılan açıklamada, "Onun vefatını kabul etmek zorunda olduğumuzu derin bir acıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde orada bulunan herkese minnettarız" denildi. 28 yaşındaki sanatçının ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Costa Titch'in sahne aldığı festival 'Ultra South Africa' da genç rapçi için "Heyecan verici bir ses, yetenekli bir rapçi, dansçı, şarkıcı ve söz yazarıydı" açıklamasını yaptı.

Gerçek ismi Constantinos Tsobanoglou olan genç sanatçı, başta Güney Afrika olmak üzere kıta çapında ünlü bir müzisyendi.