Güney Afrika'nın Başkenti Cape Town'da Teknoloji Festivali Düzenlendi Güncel Haberler CAPE TOWN, 10 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen Afrika Teknoloji Festivali'ne katılan insanlar, 9 Kasım 2022. 2022 Afrika Teknoloji Festivali, Cape Town'daki Uluslararası Kongre Merkezi'nde başladı. CAPE TOWN, 10 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen Afrika Teknoloji Festivali'ne katılan insanlar, 9 Kasım 2022. 2022 Afrika Teknoloji Festivali, Cape Town'daki Uluslararası Kongre Merkezi'nde başladı. (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güney Afrika 10 Kasım Afrika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Güney Afrika'nın Başkenti Cape Town'da Teknoloji Festivali Düzenlendi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.