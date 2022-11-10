Güney Afrika'nın Başkenti Cape Town'da Teknoloji Festivali Düzenlendi
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CAPE TOWN, 10 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen Afrika Teknoloji Festivali'ne katılan insanlar, 9 Kasım 2022. 2022 Afrika Teknoloji Festivali, Cape Town'daki Uluslararası Kongre Merkezi'nde başladı.
CAPE TOWN, 10 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen Afrika Teknoloji Festivali'ne katılan insanlar, 9 Kasım 2022. 2022 Afrika Teknoloji Festivali, Cape Town'daki Uluslararası Kongre Merkezi'nde başladı. (Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel