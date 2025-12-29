Güney Afrika: İsrail'in Somaliland'i tanıması, Afrika Boynuzu'nda barışa doğrudan tehdit

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Somaliland bölgesini egemen bir devlet olarak tanımasının, Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederek Afrika Boynuzu'ndaki barışa doğrudan bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika hükümetinin, İsrail'in Somaliland bölgesini "bağımsız bir devlet" olarak tanıma kararını endişeyle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu tanıma, Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali ve Afrika Boynuzu'ndaki barışa yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Pretorya yönetiminin, Afrika Birliği'nin "miras kalan sınırlarının kutsallığı" ilkesini, kıtanın çatışmalara karşı en önemli güvencesi olarak desteklediğinin vurgulandığı açıklamada, "Sömürgecilikten kurtulma ile ayrılıkçılık arasında kesin bir ayrım yapıyoruz. İlki egemenliği yeniden tesis eder, ikincisi ise onu ortadan kaldırır. İsrail'in eylemi parçalanmayı meşrulaştırıyor ve istikrarsızlığın domino etkisi yaratma riskini taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma bu dış müdahaleyi reddetme ve birleşik, istikrarlı bir Somali'yi destekleme çağrısında bulunuldu.

?- ?İsrail, "Somaliland'i tanıyan tek ülke"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, "Somaliland'i tanıyan tek ülke" oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.