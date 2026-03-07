Güney Afrika, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılardan endişeli

Haberler

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların bölgedeki istikrarsızlığı artırmasından derin endişe duyduğunu açıkladı. Ülkenin Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, sivil kayıplara yol açan bu askeri operasyonların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve kriz için askeri bir çözüm olmadığını belirtti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların bölgeyi daha da istikrarsızlığa sürüklemesinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Güney Afrika, İsrail'in Lübnan'daki devam eden askeri operasyonlarından endişe duymaktadır. Bu operasyonlar sivil kayıplara, temel altyapının tahrip edilmesine ve toplulukların yerinden edilmesine yol açmıştır. Bu saldırılar, Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ciddi bir ihlalini oluşturmakta ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı güç kullanması ve İran'ın bölge genelinde gerçekleştirdiği misilleme saldırılarıyla Orta Doğu'da yaşanan gerilimin tırmanmasının endişe verici olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu gelişmeler, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek şekilde çatışmayı daha da genişletme riski taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Güney Afrika'nın, tüm tarafları azami ölçüde itidal gösterme ve alınan tüm önlemlerin uluslararası hukuka tamamen uygun olmasını sağlama çağrısı yinelenerek, "Güney Afrika, bu krize askeri bir çözümün olmadığı inancında kararlılığını sürdürmektedir." denildi.

Son olarak açıklamada, Güney Afrika'nın Orta Doğu'da sükunetin yeniden sağlanması ve adil, kalıcı, barışçıl bir çözüme ulaşılması için Birleşmiş Milletler (BM) ile bölgesel ortaklarını desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
