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Güney Afrika Gauteng'de kirli şebeke suyundan 408 kişi rahatsızlandı

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Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde 7-18 Ekim'de kirli şebeke suyu nedeniyle çoğu dört yaşından küçük 408 kişi rahatsızlandı; can kaybı bildirilmedi. Suyun 24 Eylül-14 Ekim'de klorlanmadığı belirlenirken halka şebeke suyunu kullanmama uyarısı yapıldı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde kirli şebeke suyu nedeniyle çoğu dört yaşından küçük 408 kişinin rahatsızlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, Su ve Sanitasyon Bakanlığı, Gauteng yönetimi ve Tshwane Belediyesinin ortak açıklamasında, yürütme başkenti Pretorya yakınlarındaki Bronkhorstspruit çevresinde 7-18 Ekim'de 408 mide ve bağırsak hastalığı vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, hastaların çoğunu dört yaşından küçük çocukların oluşturduğu ve henüz can kaybı bildirilmediği kaydedildi.

Karın krampları ve ishal şikayetleriyle hastane ve kliniklerde tedavi gören hastaların çoğunun, sıvı takviyesinin ardından bir gün içinde taburcu edildiği aktarılan açıklamada, incelenen dört dışkı örneğinin üçünde norovirüs, Campylobacter ve Shigella gibi hastalık etkenleri saptandığı belirtildi.

Açıklamada, örneklerde kolera bakterisine rastlanmadığı aktarılırken tesisten çıkan su ve iki depodan alınan örneklerde yüksek düzeyde koliform tespit edildiği kaydedildi.

Su yaklaşık üç hafta klorlanmamış

Bakanlığın incelemesine göre, tedarikçiyle yaşanan sorunlar nedeniyle suyun 24 Eylül-14 Ekim'de klorlanmadığı ve belediyenin halkı uyarmadığı belirlendi.

Tesisin su aldığı nehrin kanalizasyon atıklarıyla kirlendiği, bazı pompa ve filtrelerin de çalışmadığı kaydedildi.

Halka şebeke suyunu içme, yemek hazırlama, yıkanma ve çamaşır yıkamada kullanmama uyarısı yapıldı.

İçme suyu tankerlerle sağlanırken şebeke suyunun ne zaman güvenle tüketilebileceğinin henüz belirlenemediği bildirildi.

Kaynak: AA
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