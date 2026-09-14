Haberler

Güney Afrika Devlet Başkanı: BRICS ülkeleri yapay zeka işbirliğini geliştirmeli

Güney Afrika Devlet Başkanı: BRICS ülkeleri yapay zeka işbirliğini geliştirmeli
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

JOHANNESBURG, 14 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS ülkeleri arasında yapay zeka kullanımı için işbirliğine dayalı, güvenli ve kapsayıcı bir çerçeve oluşturulması çağrısında bulundu.

JOHANNESBURG, 14 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS ülkeleri arasında yapay zeka kullanımı için işbirliğine dayalı, güvenli ve kapsayıcı bir çerçeve oluşturulması çağrısında bulundu.

Güney Afrika Yayın Kurumu'nun pazar günü bildirdiğine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulunan Ramaphosa, insan denetiminin de yapay zekanın gelişimine ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Devlet Başkanı, "Güney Afrika bu doğrultuda, BRICS'in yapay zekanın bağımsız bilimsel değerlendirmesini üstlenecek uluslararası bir mekanizma kurmasını öneriyor" dedi.

Yapay zeka modellerinin giderek artan kabiliyetleriyle ekonomik ve sosyal yaşamın neredeyse her alanını hızla yeniden şekillendirdiğini belirten Ramaphosa, yapay zekanın insanlığın gelişimi ve üretkenliğinde yeni bir çağ başlatabileceğini ifade etti.

Ramaphosa, önerdikleri mekanizmanın "etkin insan denetimi ilkeleri, önemli olayları raporlama zorunluluğu, kapasite arttıkça kademeli olarak sıkılaştırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra gelişmekte olan ekonomilerin egemen yapay zeka kapasitelerini desteklemek için eş zamanlı yatırımlara" dayandırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler

Ünlü iş insanının jeti kaza geçirdi! İşte ilk görüntüler
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım

Türkiye'yi sarsan operasyon! Valilik raporundaki detay gündem yarattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı

Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı
Sosyal medyadan silah ve mühimmat paylaşımı yapınca gözaltına alındı

Sosyal medyada silah ve mühimmat paylaştı! Polis adresine baskın yaptı
Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı

Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar gözaltında, suçlama vahim
'Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri olay! Önündeki servete bakın

"Vanlı Kara Haydar"a bak sen! Yeni görüntüler ağızları açık bıraktı
Altın için tehlike çanları çalıyor

Altın için tehlike çanları çalıyor
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

AK Parti'nin kalesinde Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
'Satıldı' itirafı sonrası Büşra bebek dosyasında baş döndüren gelişmeler

"Satıldı" itirafı sonrası Büşra bebekle ilgili baş döndüren gelişmeler