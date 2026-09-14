Güney Afrika Devlet Başkanı: BRICS ülkeleri yapay zeka işbirliğini geliştirmeli

JOHANNESBURG, 14 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS ülkeleri arasında yapay zeka kullanımı için işbirliğine dayalı, güvenli ve kapsayıcı bir çerçeve oluşturulması çağrısında bulundu.

Güney Afrika Yayın Kurumu'nun pazar günü bildirdiğine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulunan Ramaphosa, insan denetiminin de yapay zekanın gelişimine ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Devlet Başkanı, "Güney Afrika bu doğrultuda, BRICS'in yapay zekanın bağımsız bilimsel değerlendirmesini üstlenecek uluslararası bir mekanizma kurmasını öneriyor" dedi.

Yapay zeka modellerinin giderek artan kabiliyetleriyle ekonomik ve sosyal yaşamın neredeyse her alanını hızla yeniden şekillendirdiğini belirten Ramaphosa, yapay zekanın insanlığın gelişimi ve üretkenliğinde yeni bir çağ başlatabileceğini ifade etti.

Ramaphosa, önerdikleri mekanizmanın "etkin insan denetimi ilkeleri, önemli olayları raporlama zorunluluğu, kapasite arttıkça kademeli olarak sıkılaştırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra gelişmekte olan ekonomilerin egemen yapay zeka kapasitelerini desteklemek için eş zamanlı yatırımlara" dayandırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua