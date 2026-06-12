Haberler

Güney Afrika, ülkede yasa dışı bulunan 586 Nijerya vatandaşını sınır dışı ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika Cumhuriyeti, yasa dışı ikamet ettikleri gerekçesiyle 586 Nijerya vatandaşının sınır dışı edilmesi için işlem başlattı. İlk uçak 11 Haziran'da Nijerya'ya hareket ederken, ikinci uçuşun pazartesi günü yapılması planlanıyor. Sınır dışı edilenler 5 yıl süreyle ülkeye giriş yapamayacak. İçişleri Bakanı, son iki yılda sınır dışı işlemlerinin yüzde 46 arttığını belirtti. Nijerya ise durumu yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle 'tahliye' olarak duyurdu.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yasa dışı ikamet ettikleri tespit edilen 586 Nijerya vatandaşının sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerden 268'ini taşıyan ilk uçağın 11 Haziran'da Nijerya'ya hareket ettiği, ikinci uçuşun ise pazartesi günü yapılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, sınır dışı edilen kişilerin tamamının "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve 5 yıl süreyle Güney Afrika'ya yeniden girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Leon Schreiber, konuya ilişkin açıklamasında, son iki yılda sınır dışı işlemlerinin yüzde 46 arttığını belirtti.

Schreiber, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından da yakın zamanda teyit edilen reform gündemleri kapsamında, ülkeye giriş yapan tüm yabancıların biyometrik verilerinin kaydedilmesini sağlayacak Elektronik Seyahat Yetkilendirme sisteminin yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından 11 Haziran'da yapılan açıklamada, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle tahliye edilen ilk grubun ülkeye ulaştığı bildirilmişti.

Söz konusu sürecin Güney Afrika makamlarınca yasa dışı ikamet gerekçesiyle "sınır dışı", Nijerya makamlarınca ise yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle "tahliye" olarak duyurulması dikkat çekti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç

Dünya Kupası'nın açılış maçında yok yok: 2 gol, 3 kırmızı kart!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

CHP'den ayrılacak mı? Özel, yol haritasını açıkladı
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık

İmamoğlu ve Özel'in olası ihraçlarına ilişkin net sözler
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi
Dünya Kupası açılışında kanlı protesto, kartel mağduru anneler sokağa çıktı

Dünya Kupası açılışında kanlı protesto! Şehir savaş alanına döndü
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

Kendisini cezaevine gönderenlere söylediği şey olay yaratır
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı