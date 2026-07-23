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Cape Town'da Suyun Geleceği Tartışılıyor

Cape Town'da Suyun Geleceği Tartışılıyor
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen WISA 2026 Su Konferansı ve Fuarı, dünya genelinden uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen WISA 2026 Su Konferansı ve Fuarı, dünya genelinden uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Güney Afrika Bölgesi Su Enstitüsü (WISA) tarafından Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde 22-24 Temmuz'da düzenlenen etkinlik, "Suyu Yeniden Düşünmek: Geleceğimizi Güvence Altına Almak" temasıyla gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin organizasyon yetkililerinden edindiği bilgiye göre, konferansa bilim insanları, mühendisler, araştırmacılar, kamu görevlileri, belediye temsilcileri, kalkınma kuruluşları ve özel sektör çalışanlarından oluşan 2 binden fazla delege katılıyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen fuarda ise yaklaşık 140 yerli ve yabancı kuruluş, su arıtma, altyapı yönetimi, akıllı izleme sistemleri, kayıp ve kaçakların tespiti ile suyun yeniden kullanımına yönelik teknoloji ve hizmetlerini tanıtıyor.

Konferansta, su altyapısının yenilenmesi, iklim değişikliğine uyum, su kaynaklarının korunması, su hizmetlerinin finansmanı, yapay zeka destekli yönetim sistemleri ve kurumsal yönetişim gibi konularda 150'den fazla akademik ve teknik sunum yapılıyor.

"Güney Afrika'da yeterli su kaynağımız var"

Güney Afrika Su ve Sanitasyon Bakanı Pemmy Majodina, konferansta yaptığı konuşmada, ülkedeki su tedariki sorunlarının yalnızca eskiyen altyapıdan kaynaklanmadığını, yönetim ve yönetişim alanlarındaki eksikliklerin de önemli rol oynadığını söyledi.

Majodina, su kaynaklarının tüketicilere ulaştırılmasında yaşanan aksaklıklara işaret ederek "Güney Afrika'da yeterli ham su kaynağımız var. Asıl sorun, suyun şebekeler üzerinden dağıtılması ve yönetişimdeki eksiklikler." dedi.

Uzun vadeli su güvenliğinin sağlanması için kurumsal reformlara ihtiyaç olduğunu belirten Majodina, teknolojik yeniliklerden yararlanılması ve kamu, özel sektör, akademi ile sivil toplum arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

WISA 2026 Su Konferansı ve Fuarı, yarın düzenlenecek oturumların ardından sona erecek.

Kaynak: AA
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