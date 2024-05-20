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Güney Afrika'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

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Güney Afrika'nın Eastern Cape eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan üçüncü bir araçta kan lekelerine rastlandı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 1'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eastern Cape Polis Sözcüsü Albay Priscilla Naidu, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs sabahı Wollowvale kasabası yakınlarında, bir otomobil içinde bulunan 1'i çocuk 6 kişinin vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Naidu, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan bir başka araçta da 1 kişinin ölü bulunduğunu kaydetti.

Olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde bulunan üçüncü bir araçta kan lekelerine rastlandığını aktaran Naidu, silahlı saldırılarda ölenlerin yaşlarının 8 ila 45 arasında olduğu bilgisini paylaştı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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