Güney Afrika'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'nın Eastern Cape eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan üçüncü bir araçta kan lekelerine rastlandı.
CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 1'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Eastern Cape Polis Sözcüsü Albay Priscilla Naidu, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs sabahı Wollowvale kasabası yakınlarında, bir otomobil içinde bulunan 1'i çocuk 6 kişinin vurularak öldürüldüğünü belirtti.
Naidu, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan bir başka araçta da 1 kişinin ölü bulunduğunu kaydetti.
Olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde bulunan üçüncü bir araçta kan lekelerine rastlandığını aktaran Naidu, silahlı saldırılarda ölenlerin yaşlarının 8 ila 45 arasında olduğu bilgisini paylaştı.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.