Haberler

Güney Afrika'da aşırı yağış ve fırtına nedeniyle "ulusal afet hali" ilan edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 'ulusal afet hali' ilan edildi. Yaşanan olaylarda en az 10 kişi hayatını kaybederken, Batı Cape'den 6 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada yaşanan can kayıpları ve altyapı hasarı nedeniyle "ulusal afet hali" ilan edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Batı Cape ve Doğu Cape eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada yaşanan can kayıpları ve altyapıdaki büyük yıkım nedeniyle "ulusal afet hali" ilan edildiği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde şimdiye kadar en az 10 kişinin sel ve ağaç devrilmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Batı Cape eyaletinde evleri sular altında kalan yaklaşık 6 bin kişinin de güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAysun Özyağcı:

6 bin kişi tahliye edilmiş, 10 ölü var. Ülkede düzeni sağlayan polis ve askerler ne yapıyordu acaba. Yardım ve arama kurtarma operasyonları niye geç başlattı bu kadar insanı kurtarmak lazım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Pulat:

Bu kadar felaket yaşamak çok üzücü! Özellikle 10 kişinin hayatını kaybetmesi dehşet verici! Umarım yetkili kurumlar hızlı şekilde çalışır da daha fazla zarar olmaz! Bu tür doğal afetler karşısında her zaman hazırlıklı olmalıyız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaliha Sanem Göksoy:

Doğa karşısında insanız fakat Allah'ın izniyle güçlüyüz, inşallah çabuk iyileşirler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi

Tek rakipleri Bayern Münih!
Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 18 yıllık özlemi dindirmek istiyor

Trabzonspor'u yenerlerse 18 yıl sonra bir ilk olacak

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu