Güney Afrika'yı Sel ve Fırtına Vurdu: En Az 10 Ölü

Güncelleme:
Güney Afrika'nın birçok eyaletinde etkili olan şiddetli hava koşulları nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Ramaphosa, can kayıpları için taziyelerini iletti ve ulusal afet durumu ilan edildi.

CAPE TOWN, 12 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika'nın birçok eyaletinde etkili olan şiddetli hava koşulları nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa pazartesi günü yaptığı açıklamada, şiddetli yağış, sel, gök gürültülü fırtına ve yıkıcı rüzgarlar sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Güney Afrika Hükümeti, can kayıpları, altyapı hasarı, hizmetlerdeki aksamalar ve halkın tahliye edilmesi nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti.

4 Mayıs'tan bu yana etkili olan şiddetli hava koşulları, Batı Kap, Doğu Kap, Kuzey Kap, Kuzey Batı, Free State ve Mpumalanga eyaletlerinde yıkıma yol açtı.

Bildirilen can kayıpları arasında Knysna'da aracının üzerine ağaç devrilen bir sosyal hizmet görevlisi, Kuzey Kap'taki selde hayatını kaybeden 3 kişi ve Kuzey Batı eyaletinde sel sularına kapılan 12 yaşında bir kız çocuğu yer aldı. Batı Kap yetkilileri, 3 ölümün daha incelendiğini bildirdi.

Güney Afrika Meteoroloji Servisi, şiddetli yağış ve yıkıcı rüzgarların salı gününe kadar etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
