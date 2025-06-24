Güney Afrika'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 95'e Yükseldi

CAPE TOWN, 24 Haziran (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükselirken, arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Eyalet yönetimi pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Çeşitli bölgelerden toplam 95 cansız beden çıkarıldı. Bunlar arasında dün öğleden sonra bulunan iki genç erkeğin cansız bedeni de bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Yönetim ayrıca ulaşılan cansız bedenlerden 86'sının kimliklerinin tespit edilerek ailelerine teslim edildiğini, geri kalanların kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.