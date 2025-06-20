Güney Afrika'da Sel Felaketi: 92 Kişi Hayatını Kaybetti

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışlar ve kar fırtınaları sonucunda meydana gelen sel felaketi nedeniyle 92 kişi hayatını kaybetti. Hükümet ulusal afet durumu ilan ederek, etkilenen bölgelere yardım için fon sağlayacak.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, ülkenin güney ve doğu kıyı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ile kar fırtınalarının neden olduğu, 92 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti.

Hükümetten yapılan açıklamada, KwaZulu-Natal, Doğu Kap, Batı Kap ve Özgür Devlet eyaletlerinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı maddi hasarın, hayati hizmetlerin aksamasına neden olmasından dolayı ulusal afet durumu ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, ulusal afet durumunun, hükümetin sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım için fon sağlamasına olanak tanıdığı ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi

Doğu Cape eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, 9-12 Haziran tarihlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, sel felaketinde kaybolan kişiler için arama faaliyetlerin devam ettiği belirtilerek, bölge halkına kayıp kişilerin belirlenmesi için yardım çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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