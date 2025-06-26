Güney Afrika'da Sel Felaketi: 101 Kişi Hayatını Kaybetti
Doğu Cape eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve kar fırtınaları sonucu 101 kişi yaşamını yitirdi. Evsiz kalan yaklaşık 4 bin kişinin yanı sıra kaybolan çocuklar için arama çalışmaları sürüyor.
CAPE Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kar fırtınalarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e yükseldi.
Doğu Cape eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, 9-12 Haziran'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 38'i çocuk toplam 101 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Teşhis edilen 94 kişinin cenazesinin ailelerine teslim edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, kaybolan 2 çocuğun bulunması için bölgede arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Ülkenin güney ve doğu kıyılarında 9-12 Haziran'da meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde yaklaşık 4 bin kişi evsiz kalmıştı.
Hükümet, KwaZulu-Natal, Doğu Kap, Batı Kap ve Özgür Devlet eyaletlerinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasarın, hayati hizmetlerin aksamasına neden olmasından dolayı 19 Haziran'da ulusal afet durumu ilan etmişti.