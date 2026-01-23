Haberler

Güney Afrika'da görevden uzaklaştırılan öğretmen, okulda 3 meslektaşını öldürüp intihar etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Cape eyaletinde bir öğretmen, öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla görevden uzaklaştırıldıktan sonra okulda silahlı saldırı düzenleyerek 3 öğretmeni öldürdü ve ardından intihar etti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde, öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen, okula düzenlediği silahlı saldırıda 3 öğretmeni öldürüp intihar etti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Ntabankulu İlkokulunda meydana gelen olayda, 52 yaşındaki saldırgan, öğretmenler odasına girerek rastgele ateş açtı.

Saldırıda 1 öğretmen olay yerinde, ağır yaralanan 2 öğretmen ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Öğrencilere yönelik cinsel saldırı iddiaları nedeniyle bir süre önce görevden uzaklaştırılan saldırgan ise meslektaşlarını vurduktan sonra silahla yaşamına son verdi.

Polis Sözcüsü Nobuntu Gantana, basına yaptığı açıklamada, ölenlerin kimliklerinin ailelerine yapılacak resmi bildirimin ardından açıklanacağını belirterek, soruşturmanın "üç cinayet ve bir intihar vakası" olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Vefanın en saf hali! Kucağında taşıdığı kişi bakın kim
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Maç için sahaya giden hakemler şoke oldu