Güney Afrika'da mahkeme, eski Zambiya lideri Lungu'nun naaşının "morga iadesine" hükmetti

CAPE Güney Afrika'da Yüksek Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun 10 aydan uzun süredir ülkede bulunan naaşının, Zambiya hükümetine yasal prosedürlere uygun şekilde teslim edilmediği gerekçesiyle morga iadesine hükmetti.

Güney Afrika ulusal medyasında yer alan haberlere göre, Lungu ailesinin, naaşın Zambiya'ya iadesini engellemek için yaptığı temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından eski liderin Pretorya'daki bir morgda tutulan naaşı ülkedeki Zambiya hükümeti yetkililerine teslim edildi.

Ancak naaşın teslim alınmasından kısa süre sonra Lungu'nun ailesi, cenazenin polis tarafından izinsiz ve "mahkeme kararı olmaksızın" morgdan çıkarıldığını ileri sürerek mahkemeye acil başvuruda bulundu.

Pretorya'daki Yüksek Mahkeme, cenazenin teslimine ilişkin yasal prosedürlere uygun hareket edilmediğine hükmederek, Lungu'nun naaşının daha önce bekletildiği morga iade edilmesine karar verdi.

Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasında cenaze töreni anlaşmazlığı

Zambiya'yı 2015-2021 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Haziran 2025'te Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Zambiya hükümeti, Lungu için resmi cenaze töreni düzenlemek istemiş ancak Lungu'nun ailesi, eski Cumhurbaşkanı'nın vasiyetini gerekçe göstererek bu törene karşı çıkmıştı.

Lungu, vasiyetinde en büyük siyasi rakibi ve halefi olan mevcut Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın cenazeye katılmasını istemediğini bildirmişti.

Aile, Lungu'nun naaşının Zambiya'ya nakledilmesine izin vermemiş ve Johannesburg'da özel bir cenaze töreni düzenleme kararı almıştı.

Bunun üzerine Zambiya hükümeti, bu törenin durdurulması için Güney Afrika'da mahkemeye başvurmuştu.

Pretorya Yüksek Mahkemesi, hükümet ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık çözülmeden cenaze töreni yapılamayacağına hükmetmişti.

Ağustos 2025'te görülen duruşmada mahkeme, Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine karar vermişti.

Lungu ailesinin bu kararı temyize götürerek Güney Afrika Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru da reddedilmişti.