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Güney Afrika'da mahkeme Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın kamuya açık azil duruşmalarını askıya aldı

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Batı Cape Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa hakkında yürütülen azil soruşturmasının kamuya açık duruşmalarını askıya aldı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Batı Cape Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa hakkında yürütülen azil soruşturmasının kamuya açık duruşmalarını askıya aldı.

Yüksek Mahkeme, Ramaphosa'nın 2020'deki çiftlik soygunu sürecinde Anayasa'yı ihlal ettiği iddialarını inceleyen azil komitesinin kamuya açık duruşmalarının, bağımsız panel raporuna ilişkin dava sonuçlanana kadar askıya alınmasına karar verdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, yaptığı açıklamada, Ramaphosa'nın karara saygı duyduğunu belirterek, " (Cumhurbaşkanı) hesap verebilirlik süreçleriyle işbirliği yapmayı sürdürecektir." dedi.

Parlamentodan yapılan açıklamada ise kararın kamuya açık duruşmalar ile sözlü tanıkların dinlenmesini kapsadığını, delil sunacak hukukçuların belirlenmesi ve çalışma esaslarının hazırlanması gibi işlemlerin devam edeceği kaydedildi.

Çiftlik soygunu ve azil tartışması

Kendisine ait "Phala Phala" adlı çiftlikte 2020'de yaşanan soygunda, mobilyaların altına gizlenmiş 560 bin dolar nakdin çalınması ve olayın polise bildirilmemesinin kamuoyuna yansımasının ardından Ramaphosa, kayıt dışı döviz bulundurma, suçu örtbas etme ve koruma ekibini yetki dışı görevlendirmekle suçlanmıştı.

Anayasa'yı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden azledilmesi gündeme gelen Ramaphosa hakkındaki soruşturma raporu, 2022'de parlamento tarafından reddedilmişti.

Anayasa Mahkemesi, 8 Mayıs'ta parlamentonun azil sürecini durduran kararını anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.

Bağımsız panel raporuna ilişkin davanın 2-4 Eylül'de görülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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