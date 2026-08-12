Güney Afrika'da maden kazısında duvar çökmesi: 14 ölü

KUZEY BATI EYALETİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletinde bulunan döküm sahasında çöken kazı alanı, 11 Ağustos 2026.

Yerel polis tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki maden döküm sahasının kazı alanında duvar çökmesi sonucu 14 kaçak madenci hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Rumana Akoob/Xinhua)

Kaynak: Xinhua