Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, koalisyon ortağı DA'nın talebiyle kabinede değişikliğe gitti

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, koalisyon ortağı Demokratik İttifak'tan (DA) gelen talep doğrultusunda kabinede değişikliğe gittiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın, Ulusal Birlik Hükümeti'nin ortaklarından DA'nın lideri Geordin Hill-Lewis ile yapılan istişarelerin ardından kabinede bakan ve bakan yardımcılarını kapsayan değişiklikleri onayladığı belirtildi.

Buna göre, eski DA lideri John Steenhuisen, Tarım Bakanlığı görevinden alınarak Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakan Yardımcılığına getirildi.

Steenhuisen'in yerine Tarım Bakanlığına Willem Aucamp atanırken, Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı görevine David Maynier getirildi.

Ramaphosa, eski İletişim Bakanı Dina Pule'yi Sosyal Kalkınma Bakanı olarak atadı. Bu makam, eski Sosyal Kalkınma Bakanı Sisisi Tolashe'nin mayısta görevden alınmasının ardından boşalmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma döneminde İletişim Bakanı olarak görev yapan ve 2013'te hakkındaki etik ihlal tartışmalarının ardından kabineden ayrılan Pule'nin, Sosyal Kalkınma Bakanlığına atanması da ülkede tartışmalara yol açtı.

Ulusal basındaki haberlerde, Steenhuisen'in Tarım Bakanlığından alınması, Hill-Lewis'in DA liderliğini devralmasının ardından parti içi yeni dönemin kabineye yansıması olarak değerlendirildi.

DA lideri, değişiklik yapılması için Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya başvurmuştu

Hill-Lewis, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada, partisinin Ulusal Birlik Hükümeti'ndeki temsilinde değişiklik yapılması için Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya başvurduğunu duyurmuştu.

DA lideri Hill-Lewis, değişiklik talebinin, DA'nın hükümetteki performansını güçlendirme ve seçmenlerine karşı sorumluluğunu daha iyi yerine getirme amacı taşıdığını belirtmişti.

Steenhuisen, 2024 seçimlerinin ardından Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) tek başına çoğunluğunu kaybetmesiyle kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'nde Tarım Bakanı olarak görevlendirilmişti.