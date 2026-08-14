Namaqualand'da Kuraklık Çiçek Sezonunu Vurdu

Güney Afrika'da bu yıl yaşanan kış kuraklığı, ülkenin dünyaca ünlü Namaqualand çiçek sezonunun doğal seyrini olumsuz etkiledi.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Namaqualand bölgesi, başta sukulentler olmak üzere zengin bitki çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

Bölgenin koruma altındaki başlıca doğal alanlarından Namaqua Ulusal Parkı, her yıl çiçek sezonunda yabani çiçekleri ve özgün bitki örtüsüyle ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Namaqualand bölgesi, özellikle ağustos ve eylül aylarında kısa sürede yabani çiçeklerle renklenirken, bölgenin meşhur çiçek halıları yılın en dikkat çekici doğa olaylarından birini oluşturuyor.

Her yıl bu dönemde ortaya çıkan çiçeklenme, Güney Afrika'nın farklı bölgelerinin yanı sıra yurt dışından da ziyaretçileri Namaqualand'a çekiyor.

Güney Afrika'da rekor düzeyde kış kuraklığı yaşanıyor

Kış mevsiminin yaşandığı Güney Afrika'da, özellikle ülkenin güneybatı kesimlerinde yağışlar mevsim normallerinin altında kaldı.

Güney Afrika Meteoroloji Servisi (SAWS) verilerine göre, haziranda başlayan yağış açığı temmuzda da devam ederken, Cape Town ve çevresini kapsayan Western Cape'in bazı bölgelerinde kayıtlardaki en kurak temmuz ayı yaşandı.

SAWS, yağışlardaki belirgin düşüşte Atlantik Okyanusu üzerindeki güçlü yüksek basınç sisteminin yağış getiren hava sistemlerinin güzergahını değiştirmesinin etkili olduğunu bildirdi.

Kış yağışlarındaki bu düşüş, ülkenin batısındaki doğal bitki örtüsü ve yağışlara bağlı mevsimsel çiçeklenme üzerinde de etkisini gösterdi.

Ancak bu yıl erken gelen yağışların mayıs ayında kesilmesi ve ardından etkili olan sıcak, kuru hava nedeniyle çiçekler beklenen yoğunluğa ulaşamazken, parkın bazı kesimlerinde kuraklığın etkisi belirgin şekilde gözlendi.

"Mayıstan bu yana neredeyse hiç yağmur almadık"

Güney Afrika Ulusal Parklar Kurumuna (SANParks) bağlı Namaqua Ulusal Parkı yetkilisi Oscar Osborne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli kuraklık, yağışların erken kesilmesi ve sıcak doğu rüzgarlarının bu yılki çiçek sezonunu ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

"Ne yazık ki özellikle bu yıl kötü bir sezon geçiriyoruz." diyen Osborne, sezon öncesinde gelen erken yağışların başlangıçta olumlu bir işaret olduğunu belirtti.

Osborne, "İlk çiçekler açtı ancak daha sonra yağışlar kesildi ve mayıstan bu yana neredeyse hiç yağmur almadık." dedi.

"Çiçek sezonu neredeyse başlayamadan sona yaklaştı"

Normal şartlarda yağışların sezon boyunca devam ettiğini ve yeni çiçeklerin açmasıyla bölgenin geniş papatya halılarıyla kaplandığını anlatan Osborne, bu yıl bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

Yağışların kesilmesine sıcak doğu rüzgarlarının da eşlik ettiğini ve bunun açan az sayıdaki çiçeğin gelişim sürecini hızlandırdığını söyleyen Osborne, "Açan az sayıdaki çiçek çok hızlı şekilde tohuma dönüştü." ifadesini kullandı.

Bu nedenle sezonun alışılmış süresinden çok daha kısa kaldığını vurgulayan Osborne, "Çiçek sezonumuz neredeyse daha başlayamadan sona yaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA