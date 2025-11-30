Güney Afrika'da Filistin İçin Uluslararası Dayanışma Günü Protestosu

CAPE TOWN, 30 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da yüzlerce kişi, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde İsrail'in Filistin'deki eylemlerini protesto etmek için insan zinciri oluşturdu.

Filistin Dayanışma Kampanyası tarafından düzenlenen ve Filistin yanlısı örgütler ve siyasi partiler tarafından desteklenen miting, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan ve krizle karşı karşıya olan diğer bölgelerdeki insanlarla da dayanışma sergilendi.

Aktivistler, Cape Town'un Sea Point bölgesindeki ikonik Nelson Mandela'nın Gözlüğü heykeli yakınında, Filistin'in Mandela'sı olarak bilinen Filistinli siyasi tutuklu Mervan Bergusi ile suçlama olmaksızın İsrail hapishanelerinde tutulan diğer mahkumların serbest bırakılmasını talep etti.

İnsan zincirine katılanlar ayrıca Filistin bayrağı renklerinde 2.000 metrekare genişliğinde, her bir karesi Gazze çatışmalarında öldürülen Filistinlileri temsil eden yamalı bir örtü açtı.

Organizatörler Güney Afrika hükümetine, resmi adı "Irk Ayrımcılığı Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Uluslararası Sözleşme'nin Uygulanmasına İlişkin 2025 Yılı Yasası" olan Irk Ayrımcılığı Yasası'nı yürürlüğe koyması için çağrıda bulundu.