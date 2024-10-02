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Güney Afrika'da vahşet: Öldürdükleri kadınların cesetlerini domuzlara yedirdiler

Güney Afrika'da vahşet: Öldürdükleri kadınların cesetlerini domuzlara yedirdiler
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde domuz çiftliğine izinsiz giren iki kadını öldürüp, cesetlerini domuzlara yedirmekle suçlanan çiftlik sahibi ve iki işçisinin yargılanmasına başlandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletindeki domuz çiftliğine izinsiz giren iki kadını öldürüp, cesetlerini domuzlara yedirmekle suçlanan çiftlik sahibi ve iki çiftlik işçisinin kefalet talebine ilişkin duruşma ertelendi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ağustos ayında Limpopo kırsalındaki domuz çiftliğinde iki kadını öldürülüp, cesetlerini domuzlara yedirilen çiftlik sahibi ve iki işçi, Polokwane Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Duruşmada, cinayet, cinayete teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmakla suçlanan 60 yaşındaki çiftlik sahibi Zachariah Olivier ile çiftlikte çalışan 19 yaşındaki Rudolph de Wet ve 50 yaşındaki William Musora'nın kefaletle serbest bırakılması talep edildi. Mahkeme önünde toplanan bir grup, zanlıların kefalet talebinin reddedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Güney Afrika'da vahşet: Öldürdükleri kadınların cesetlerini domuzlara yedirdiler

CESETLERİ DOMUZ AHIRINDA BULUNMUŞTU

Polokwane şehri kırsalında 17 Ağustos akşamı meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Maria Makgato ve 34 yaşındaki Lucia Ndlovu isimli iki siyahi kadın ile Mabutho Ncube isimli siyahi erkek, yiyecek artıkları toplamak üzere girdikleri çiftliğin sahibi ve işçileri tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıdan yaralı kurtulan Ncube'nin olayı polise bildirmesinin ardından çiftlikte yapılan aramada, iki kadının cesetleri, kısmen yenmiş halde domuz ahırında bulunmuştu. Olivier, Wet ve Musora'nın delilleri yok etmek amacıyla cesetleri domuzlara yedirdikleri iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

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Yorumlar (3)

Bozkurtlar Diriliyor:

çekilin Vefa ile Özcan karnını doyuruyo...

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Nayci İbrahim:

Demek ki bizdeki canilerden daha vahşileri de varmış...

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yanıtYanıtla
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